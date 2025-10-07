Chaotische Verhältnisse: Treffen unter Freunden

Heissen Sie Thomas, Claudia oder Stefan? Dann haben Sie in Ihrem Freundeskreis bestimmt auch jemanden, mit demselben Namen. Kommt es auch bei Ihnen manchmal zu Verwechslungen, weil eben so viele diesen Namen tragen? Im Freundeskreis von meinem Mann und mir teilen sich auf jeden Fall gleich mehrere Menschen den gleichen Vornamen. Was nicht selten zu Missverständnissen führt. Ich versuche Ihnen das mal vor Augen zu führen.

Ich bin Sarah. Mein Mann heisst Simon. So weit, so klar.

Seine beste Freundin heisst Sarah. Nicht ich, sondern eine andere. Mein bester Freund hingegen heisst Robert, genau so wie der Arbeitskollege meines Mannes den Namen Robert trägt. Der beste Freund meines besten Freundes heisst wiederum Simon. Dieser ist aber nicht der Simon, der mit mir verheiratet ist. Dafür heisst die Freundin meines besten Freundes Sarah. Damit bin aber weder ich gemeint noch die beste Freundin meines Mannes. Können Sie noch folgen?

Wenn sich also nun Simon und Robert treffen, kann das ein ganz normaler Arbeitstag meines Mannes sein. Er könnte sich aber genauso mit mei­nem besten Freund treffen. Oder mein bester Freund trifft sich mit seinem besten Freund. Wenn in diesem Fall dann noch Sarah dabei ist, dann muss es sich dabei entweder um mich selbst handeln oder um die Freundin meines besten Freundes Robert. Denn wenn es die beste Freundin meines Mannes Simon wäre, die sich mit meinem besten Freund Robert und und seinem besten Freund Simon trifft, wäre das eine spezielle Begegnung. Denn Sarah kennt weder meinen besten Freund Robert noch seinen besten Freund Simon. Und auch Sarah und Sarah sind sich noch nie begegnet. Die einzige Verbindung zwischen den beiden Sarahs bin ich. Sarah. Sie verstehen nun wahrscheinlich, wie es da zu Missverständnissen kommen kann.

Nun hat aber auch Robert eine Freundin. Also nicht mein bester Freund Robert, der mit Sarah zusammen ist, die aber nicht die beste Freundin meines Mannes ist. Sondern Robert, der mit meinem Mann Simon zusammenarbeitet. Glücklicherweise heisst sie nicht auch noch Sarah. Ihr Name ist Simona.