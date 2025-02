Christoph Müller neuer Präsident der SVP Aarau – Partei kündet Stadtratskandidatur an

Die SVP Aarau hat an ihrer Generalversammlung vom 14. Februar 2025 Christoph Müller zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Simon Burger an, der als Vizepräsident und Vorstandsmitglied weiterhin seine grosse Erfahrung in die Führung der Partei einbringen wird. Die SVP Aarau gratuliert Christoph Müller herzlich zur Wahl und wünscht ihm viel Erfolg für seine Arbeit. Gleichzeitig dankt die Partei Simon Burger für die geleistete Arbeit und den grossen Einsatz.