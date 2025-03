Degustationswanderung mit Kulturcharakter

Jetzt, fünf Monate vor dem «Tag X am 16. August», steht ein attraktives Programm, das wieder eine grosse Wander- und Degustationsgemeinde begeistern soll. «Es geht um Kultur, um ein tolles Gemeinschaftserlebnis und ein inspirierendes Miteinander», sind sich die vier Hauptverantwortlichen einig. An diesem Ziel hat sich auch dieses Jahr nichts ändern. «Wir wollen die vielfältige Braukultur fördern und gleichzeitig ein Gemeinschaftserlebnis in der Natur ermöglichen». Sieben Brauereien präsentieren ihr Handwerk und die damit gebrauten «Perlen», darunter zum Beispiel auch die «Raben-Bräu» (Gränichen), «Stadtwächter Aarau» und «Fluid Studies» (Erlinsbach). Als Special-Guest vertreten ist die dänische Kultbrauerei «Alefarm Brewing» aus Kopenhagen. Auch dieses Jahr werden auf der gut ausgeschilderten Wanderroute von rund sieben Kilometern sieben Degustations-Stationen besetzt sein. An jeder Station präsentiert eine Brauerei drei verschiedene charakteristische Bier-Spezialitäten, jeweils ein Deziliter pro Sorte und Person. Die Vier von «Hopfaarau» versprechen, dass sich «Neugier und Entdeckerdrang» lohnen werden.