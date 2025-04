Dem Zeitgeist zu Trotz noch lange nicht ausgekegelt

Zentraler Punkt der DV war die Tatsache, dass Kegler und Keglerinnen vor Herausforderungen gestellt sind, die hauptsächlich dem für die Sparte Kegeln widrigen Zeitgeist geschuldet sind. Infrastrukturen (Gasthäuser mit Kegelbahnen) die wegbrechen und als Folge davon schwindende Mitgliederzahlen, zeichnen ein düsteres Bild am Horizont. Jaime Iglesias bleibt optimistisch und setzt bei der Mitgliederakquirierung auf persönliches Engagement jedes Einzelnen: «Wir müssen uns im eigenen Umfeld um Nachwuchs bemühen, etwa am Arbeitsort, im Bekannten- und Freundeskreis», so der Zentralpräsident. Was die Infrastrukturen betrifft, könnte die Zukunft in Stützpunktanlagen liegen. Jaime Iglesias nennt als Vorzeigebeispiele die grossen Kegelzentren Heimberg (BE) und Luzern.