Der 8. Sieg hintereinander: Ist das schon die Kür oder nur ein Zwischenhoch?

Man wird es erst im Nachhinein sagen können: War der 8. Siege in Folge der Anfang einer Kür oder endet damit ein Zwischenhoch in der Statistik? Tatsache ist, dass man beim FC Aarau mit dem Begriff «Aufstieg» nach Aussen weiterhin vorsichtig umgeht. Da haben es die Fans einfacher: Sie sehen einen FC Aarau, der trotz verletzungsbedingtem Ausfall des Spielmachers Izer Aliu, Spiel um Spiel eine souveräne Leistung zeigt. Sie sehen aber auch Gegner, bei denen viel weniger zusammenpasst. Beim FC Schaffhausen zum Beispiel waren es am Samstag Mängel im Aufbau und Mängel in der Verteidigung. Immerhin zeigten sich die Spieler im Brügglifeld gewillt Fussball zu spielen, obwohl es ihrem Arbeitgeber finanziell und strukturell gerade nicht besonders gut läuft.