«Der Abschied tut mir weh»

Beim Betreten der Gaststube im «Bären» herrscht eine eigenartige Ruhe. Der Haupteingang steht offen, nur wenige Leute sind vor Ort, bevor es in wenigen Minuten offiziell mit der Liquidation des Inventars los geht. Ein kleiner Ofen beheizt die Räumlichkeiten notdürftig, die Heizung ist defekt, seit Wochen schon. Dass auf dem Tresen ein «Blick» mit der Schlagzeile «Schluss, Aus, Ende» liegt, lässt den Betrachter nachdenklich zurück. Es habe ausserdem ein Missverständnis gegeben, erklärt Liquidator Roland Schär von der EHS Betriebs GmbH. «Offiziell startet der Verkauf heute Freitag um 14 Uhr, auf dem Schild vor dem Haus steht aber 9 Uhr, das wurde vergessen abzukleben», räumt er ein. Entsprechend seien erste Tische, Pfannen, Teller und Trinkgläser schon am Vormittag weggegangen.

Die EHS Betriebs GmbH ist spezialisiert auf Räumungen dieser Art: «Wir arbeiten mit Betreibungsämtern und Behörden zusammen, damit alles reibungslos abläuft.» Reibungslos heisst in diesem Fall, dass jeder Verkauf genau erfasst wird. Das sei wichtig, wenn es um Forderungen Dritter gehe, sagt Schär. Mit dem Verkauf der Liegenschaft selber habe er aber nichts zu tun – weder Verkäufer noch Käufer des denkmalgeschützten Hauses waren in den ersten Stunden der Liquidation vor Ort zu sehen.

Wie es mit dem Haus weiter geht, konnte vor Ort demnach nicht in Erfahrung gebracht werden. Es könnte eine Beiz bleiben, oder es entsteht eine reine Wohnliegenschaft – beim Denkmalschutz sei man da offen, heisst es. Vonseiten der Käuferschaft Invest4u war in der «Aargauer Zeitung» zu lesen, das Gebäude werde umgebaut, mehr auch nicht. Die eigenartige Ruhe ist allgegenwärtig und ist auch in den Räumlichkeiten des «Bären» geblieben, auch wenn sich die Zahl der Interessenten und Schaulustigen inzwischen vermehrfacht hat.