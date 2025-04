Der HSC Suhr Aarau scheidet aus und wird trotzdem gefeiert

Was für verrückte Wochen liegen hinter dem HSC Suhr Aarau! Das jüngste Team der Liga lieferten sich packende Duelle mit dem Schweizer Serienmeister Kadetten Schaffhausen, zwangen ihn zweimal an den Rand einer Niederlage und sorgten mit leidenschaftlichen Auftritten für pure Handballfreude. Dass Spiel drei dann doch deutlich verloren ging, ändert nichts am Gesamteindruck: Der HSC hat Grosses geleistet.

Leidenschaft, die ansteckt