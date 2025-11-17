Ein letztes Mal präsentierten sie ihre Kunstwerke: Inzwischen sind die Kinder eine Klasse höher gestiegen, aber die Klassenkassen vertrugen trotzdem einen Zustupf.

Bild: Frieda Steffen

«Der kleine Prinz» wieder zu Hause

Das Weberei- und Heimatmuseum Ruedertal in Schmiedrued bietet Jahr für Jahr eine interessante Jahresausstellung an. Für das Jahr 2026 steht zum Beispiel die Geschichte der Lego-Bausteine auf dem Programm. Zu Ende gegangen ist Anfang Oktober die Ausstellung zu Saint Exupérys «Der kleine Prinz», geschaffen von Schlossrueder Schulkindern.