Der Projektierungskredit zur Fusion mit Aarau wird mit 175 Ja zu 75 Nein angenommen

Die Bächli-Halle füllt sich, die Verantwortlichen bringen weiter Stühle. Das Thema scheint die Stimmberechtigten zu interessieren. Die Sitzung kann nicht pünktlich um 20 Uhr beginnen, weil immer noch weiter Stimmberechtigte kommen. Befragt man die Anwesend nach einer Prognose zum Thema Fusion, so wagt sich niemand «auf die Äste hinaus».

Die Entfelder Sänger singen zu Beginn der Versammlung die zwei Mundartlieder «Lauenesee» und «I wott wieder hei, uf Ändifäld». Als Dank gibt es einen warmen Applaus der Versammlung und von Gemeindeammann Alfred Stiner ein Couvert mit einem Zustupf in die Vereinskasse.

Stimmberechtigte in Unterentfelden: 2552 Anwesende Stimmberechtigte: 267 (10,46 %) Absolutes Mehr: 134 Alle Entscheide unterliegen dem fakultativen Referendum.

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 04.12.2023 Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2023 wurde grossmehrheitlich angenommen. 2. Rechenschaftsbericht 2023: Der Rechenschaftsbericht 2023 der Einwohnergemeinde wurde zur Kenntnis genommen, darüber muss nicht abgestimmt werden. 3. Jahresrechnung 2023: Gemeindeammann Alfred Stiner erläutert die Jahresrechnung 2023. Diese schliesst mit einem Plus von 54’504 Franken ab, budgetiert war ein Minus von 197’155 Franken. Der Ertragsüberschuss wird dem vorhandenen Eigenkapital zugewiesen. Der Steuerfuss liegt bei 113 Prozent. Die Rechnung wird grossmehrheitlich angenommen.

4. Verpflichtungskredit Prüfung Zusammenschluss Aarau Es ist 20.38 Uhr. Gemeindeammann Alfred Stiner führt ins Thema Fusion von Unterentfelden mit Aarau ein. Der Ammann erteilt den Stimmberechtigten das Wort. Es gibt nur zwei Fragen, aber keine Abstimmungsempfehlung aus der Bevölkerung. 20.53: Es kommt zur Abstimmung. 20:56: Es ist ausgezählt: Der Verpflichtungskredit zur Erarbeitung der Analyse- und Konzeptphase für einen Zusammenschluss der Gemeinden Aarau und Unterentfelden in der Höhe von 40‘000 Franken wird von den Stimmberechtigten aus Unterentfelden mit 175 Ja zu 75 Nein angenommen.

Aarau und Unterentfelden müssen über einen Projektierungskredit abstimmen, der die Vorbereitung einer möglichen Fusion der beiden Gemeinden ermöglichen soll. Die Analyse- und Konzeptphase wird sich über mehrere Jahre erstrecken und Kosten in Höhe von 250›000 Franken verursachen. Davon trägt Aarau 210›000 Franken und Unterentfelden 40›000 Franken. In Aarau wird der Einwohnerrat am 24. Juni über den Kredit entscheiden.