Die Bevölkerung hatte Fragen zur Schulraumplanung

Bis die Baupläne für den Campus aufliegen, ist es noch ein langer Weg. Bevor ein Baukredit gesprochen werden kann, wird noch ein Projektierungskredit zu bewilligen sein. Dieser Prozess startet erst nächstes Jahr. Viele Gränicher stellen sich aktuell noch eine ganz andere Frage, nämlich, ob der Standort einer zusätzlichen Schulanlage an der Kirchenfeldstrasse der richtige ist, oder ob neue Schulhäuser und Turnhallen nicht in der Nähe des bestehenden Schulraums errichtet werden sollten.



Diese Idee verwarf der Gemeinderat schon vor einiger Zeit, erkannte nun aber, dass die Bevölkerung den gemeinderätlichen Entscheid genauer erläutert haben wollte. An der entsprechenden Orientierungsversammlung machte Gemeindemmann Andreas Fetscher schnell klar, dass ein Ausbau im Zentrum Gränichens praktisch unmöglich ist: «Um die benötigten Parzellen zu erwerben brauchen wir viel zu viel Zeit. Die benötigten Landstücke stehen, Stand heute, gar nicht zum Verkauf». Berechnungen hätten aber ergeben, dass Gränichen im Jahr 2029 der Schulraum ausgehen wird, es sei deshalb schnelles Handeln angesagt − und das gehe nur durch den Bau des neuen Campus.



Doch der Standort im Eck zwischen Landi und Friedhof bleibt wohl auch nach der Orientierungsversammlung in der Kritik, wie aus den zahlreichen Wortmeldungen zu hören war. Ein Anwohner befürchtete, die Anlage werde neben dem Schulbetrieb für lärmige Veranstaltungen genutzt, was zu starkem Verkehrsaufkommen führen werde. Oder die Anlage werde für Spiel, Spass und Musik bis spät in die Nacht genutzt. Eine Nachbarin wollte Zusagen, dass die Wohnquartiere nicht durch den motorisierten Verkehr überbelastet werden. Dazu gehörten auch die Eltern-Taxis, wie die Frau festhielt. Konkreter wurde ein Hausbesitzer, dessen Liegenschaft schon heute vom Schattenwurf betroffen ist. Er bemängelte die Äusserung Fetschers, dass das neue Schulhaus später aufgestockt werden könnte. Auch über die Kosten zerbricht sich manch einer den Kopf: Rund 31 Millionen Franken könnte der Campus kosten, eine Steuerfusserhöhung scheint unausweichlich.