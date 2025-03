Die Grünen schicken Petra Ohnsorg ins Stadtratsrennen

Petra Ohnsorg ist seit 2011 Aarauer Einwohnerrätin. Sie ist nicht nur eines der amtsältesten, sondern auch ein sehr aktives Ratsmitglied. In den letzten sieben Jahren war sie Fraktionspräsidentin der Grünen Aarau und hat mit ihrer umsichtigen und konstruktiven Art über Parteigrenzen hinweg wichtigen Dossiers zum Erfolg verholfen, z.B. im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung, Mobilität und Biodiversität.

«Ich empfinde es als Privileg, unsere Stadt mitgestalten zu können. Während meiner vierzehn Jahre als Einwohnerrätin hat sich einiges verändert. Die Zusammenarbeit zwischen Einwohnerrat, Stadtrat und Verwaltung ist deutlich intensiver und kooperativer geworden. Das hat sich positiv auf unsere Stadt ausgewirkt. Gerade weil uns die Finanzen in den nächsten Jahren wieder mehr fordern werden, möchte ich mit meiner breiten beruflichen und politischen Erfahrung dazu beitragen, dass sich Aarau weiterhin selbstbewusst und innovativ entwickeln kann.», begründet Petra Ohnsorg den Entscheid für ihre Kandidatur.

Die Grünen Aarau freuen sich, der Mitgliederversammlung am 4. April 2025 mit eine kompetente, motivierte und engagierte Kandidatin zur Nomination zu empfehlen, die massgeblich zu den positiven Entwicklungen der letzten Jahre in Aarau beigetragen hat, schreibt die Partei in ihrer Mitteilung. GA/RAN