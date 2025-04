Time to Say Goodbye: Daniel Scheurer dirigierte das Jahreskonzert der MusikGesellschaft Rohr, das wohl Letzt als Grossformation.

Bild: Kurt Hüppeler

Die MG Rohr spielt ein letztes Mal als Grossformation

Die MusikGesellschaft Rohr bot ihrem Publikum ein Konzert, das in vielerlei Hinsicht in Erinnerung bleiben wird. Mit einem mitreissenden Programm, einem engagierten Gastdirigenten und emotionalen Momenten begeisterte sie ihre Gäste. Doch der Auftritt hatte auch eine wehmütige Note: Es könnte das letzte Konzert der MG Rohr in in Grossformation gewesen sein.