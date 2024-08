Die Schweiz als Zukunftsmodell

Der Aarauer Stadtrat lud am Donnerstagmittag zur offiziellen Bundesfeier der Stadt Aarau auf dem Maienzugplatz. Nach einer kurzen Begrüssung der zahlreich anwesenden Gäste durch Stadtpräsident Dr. Hanspeter Hilfiker sprach Peter-Jakob Kelting, ehemaliger künstlerischer Leiter der Bühne Aarau, in seiner Festrede zum Zukunftsmodell Schweiz und über Optimismus in schwierigen Zeiten.