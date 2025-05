«Donum Silvae» − ein Geschenk der Wälder

Wie viele andere Gemeinden braucht auch Suhr mehr Schulraum. Der ergänzende Neubau wird in den nächsten zwei Jahren realisiert und besteht zu grossen Teilen aus Holz aus dem Suhrer Wald. Am Modell in der Ausstellung konnte man sehen, wie sich das neue Gebäude in die Umgebung integriert. Der längliche dreistöckige Neubau ist so angeordnet, dass zusammen mit den bestehenden Schulbauten und dem Museum im historischen Untervogtshaus ein zentraler Platz entsteht. An den Wänden der Ausstellung hingen Visualisierungen des Gebäudes von aussen und Einblicke in die Schulzimmer und Lern-Nischen.