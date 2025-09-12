Anja Grossmann auf den letzten Metern ihres Silberrennens: Die 17-jährige RC-Gränichen-Fahrerin gibt in Crans-Montana noch einmal alles und fährt vor heimischem Publikum zu ihrer zweiten WM-Medaille innert 24 Stunden.

Bild: Ed Sykes/SWpix.com/ZVG

Drittes WM-Silber für den RC Gränichen: Anja Grossmann gewinnt zweite Medaille innert 24 Stunden

Die 17-jährige Anja Grossmann vom RC Gränichen fährt an der Mountainbike-WM in Crans-Montana im Cross-Country (XCO) zu Silber. Nach Bronze in der Mixed-Staffel sichert sie sich vor Heimpublikum bereits die zweite WM-Medaille.