Drogistin Silja Blattner gewinnt Silber an den SwissSkills
Der Wettkampf verlangte den Teilnehmenden alles ab: Im Labor mussten Produkte wie ein Sport-Gel oder eine Windelsalbe nach exakten Rezepturen hergestellt werden. Anschliessend standen Beratungsgespräche zu Gesundheitsthemen, die Erkennung von Heilpflanzen und chemischen Substanzen sowie die kreative Gestaltung eines Verkaufspunktes auf dem Programm. «Die Zeit war knapp, aber ich konnte alles rechtzeitig und sauber abschliessen – eine grosse Erleichterung!», erinnert sich Blattner.
Nervenstärke im grossen Finale
Am Freitagabend folgte der Anruf, der alles veränderte: Silja Blattner hatte sich für das grosse Finale qualifiziert. «Die Freude war riesig – ich gehörte zu den vier besten Talenten und durfte nochmals antreten.»
Auch im Finaldurchgang am Samstag blieb kaum Zeit zum Verschnaufen. Neben Laborarbeit und Beratung galt es, zwei Überraschungsaufgaben zu meistern: rasches Zuordnen von Mischungen zu Kundenfällen – «eine Übung, die mir sehr lag» – sowie die Entwicklung und Präsentation einer Hausspezialität vor fünf Experten. Mit Selbstbewusstsein meisterte sie auch diese Hürde.
Gänsehaut bei der Siegerehrung
Der Höhepunkt folgte am Abend in der PostFinance Arena: die grosse Ehrung der besten Nachwuchsfachkräfte aus 92 Berufen. «Ein echter Gänsehautmoment», beschreibt Blattner das gemeinsame Warten hinter der Bühne. Dann die Überraschung: Sie stand auf dem Podest und wurde mit der Silbermedaille ausgezeichnet. «Ich war überwältigt von Freude, Stolz und Dankbarkeit», sagt sie.
Mehr als ein Preis
Für die junge Drogistin ist die Auszeichnung weit mehr als eine Trophäe. «Die SwissSkills haben mir gezeigt, dass ich auch unter Druck über mich hinauswachsen kann. Die Silbermedaille steht für Ausdauer, Leidenschaft und den Beweis, dass Drogistin genau der richtige Beruf für mich ist.»
Der Schweizerische Drogistenverband (SDV) hatte im Februar erstmals zur nationalen Meisterschaft eingeladen. Mit dem Ziel, den Beruf einem breiten Publikum zu präsentieren – ein Ziel, das dank engagierter Talente wie Silja Blattner eindrucksvoll erreicht wurde. PD/LA
Informationen: drogerie.ch / yousty.ch