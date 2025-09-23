Silbermedaille: Silja Blattner aus Küttigen strahlt nach ihrem Erfolg bei den ersten SwissSkills für Drogisten.

Bild: Rebecca Widmer/ZVG

Drogistin Silja Blattner gewinnt Silber an den SwissSkills

Die 20-jährige Silja Blattner aus Küttigen hat bei der Premiere der Schweizermeisterschaft für Drogistinnen und Drogisten an den SwissSkills in Bern auf Anhieb Silber geholt. Die frisch diplomierte Drogistin der Natura Drogerie überzeugte im Wettkampf mit Fachwissen, Kreativität und Nervenstärke.