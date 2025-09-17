 
Edwin Berchtold zeigte unter anderem das selbst choreografierte Werk «A Night in Tunisia».
Bild:  Reinhard Egli/ZVG
Suhr

Edwin Berchtold zum zehnten Mal Schweizer Meister im Steptanz

 
- zuletzt aktualisiert am 17.09.2025 12:18
17.09.2025 12:18
Edwin Berchtold, der Stepptänzer aus Suhr, hat an der Stepp-Schweizermeisterschaften in Crissier am letzten Wochenende grosse Erfolge gefeiert.

Edwin Berchtold aus Suhr hat bei den Schweizer Stepptanz-Meisterschaften erneut überzeugt. In der Kategorie Solo Elite 1 verteidigte er erfolgreich seinen Titel und gewann bereits zum zehnten Mal in Folge die Schweizer Meisterschaft. Seine Darbietung des selbst choreografierten Werks «A Night in Tunisia» überzeugte die Jury durch technische Präzision, rhythmische Genauigkeit und ausdrucksstarke Bühnenpräsenz.

Auch im «Duo Elite» holte er zusammen mit Florence Dreier Gold. Die beiden präsentierten eine dynamische, gut abgestimmte Choreografie, die Jury und Publikum gleichermaßen beeindruckte. Weitere Erfolge erzielte Berchtold im «Cutting Contest» sowie in der «Vintage Routine» im Duo mit Morena Candido, wo er jeweils den ersten Platz belegte. In der Kategorie «Small Group» erreichte er gemeinsam mit seinem Team Rang zwei. Mit zehn Titeln in Folge zählt Edwin Berchtold zu den erfolgreichsten Stepptänzern der Schweiz und setzt damit ein klares Zeichen in der nationalen Tanzszene. RE/LA

