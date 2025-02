Ehemaliger Einwohnerratspräsident Matthias Keller kandidiert für den Stadtrat

Auf die nächste Legislatur sind im Stadtrat Aarau vier Mandate neu zu besetzen. Der Vorstand der EVP/EW Aarau hat deshalb beschlossen bei den Stadtratswahlen 2025 mit einer Kandidatur aus den eigenen Reihen mitzumachen. Er schlägt der Stadtpartei vor, Matthias Keller ins Rennen um einen Stadtratssitz zu schicken. Matthias Keller war Einwohnerrat von Januar 2015 bis März 2021. Als Einwohnerratspräsident in den Jahren 2018 und 2019 pflegte er einen regen Austausch mit der Bevölkerung. Matthias Keller lebte in den letzten vier Jahren in der Stadt Zug, wo er mithalf, die kantonale EVP-Sektion Zug zu gründen und aufzubauen. Aus familiären Gründen zügelt Matthias Keller nun wieder zurück in seine Herzensheimat Aarau.