Ein Erinnerungswald für die letzte Ruhe

Immer mehr Menschen wünschen sich eine letzte Ruhestätte in der Natur. Der «Erinnerungswald» bietet hierfür eine Alternative zum herkömmlichen Friedhof. Die Asche Verstorbener wird im Boden markierter Bäume beigesetzt und geht so in den natürlichen Kreislauf der Natur über. «Erdbestattungen sind nicht erlaubt, ebenso wenig Grabsteine, Gedenktafeln oder Grabschmuck, um das naturnahe Erscheinungsbild zu bewahren», erklärten die Verantwortlichen anlässlich der schlichten Einweihung.

Individuelle Plätze

Im Einklang mit der Natur

An der feierlichen Eröffnung des Erinnerungswaldes nahmen verschiedenste Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, des Forstbetriebs, der Kirchen und benachbarter Gemeinden teil. Gemeindeförster Luc Schwarb betonte, dass das Bedürfnis nach naturnahen Bestattungen auch in Gränichen seit langem lange bestehe. «Viele Menschen wünschen sich, nach ihrem Ableben in den ewigen Kreislauf der Natur einzutreten», erklärte Vizeammann Hanspeter Lüem. «Die Beisetzungen im Wald finden bei uns jeweils in sehr kleinem Rahmen und in Ruhe statt», erklärt ein Vertreter aus Lenzburg. Dort sind schon seit mehreren Jahren an drei definierten Plätzen Besetzungen im Wald möglich. Zum Abschluss der Einweihung las Pfarrer Raffael Sommerhalder aus der Bibel und sprach ein Gebet.