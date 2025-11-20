Das U13-Team mit den Verantwortlichen (von links) Carlo Cecchino, Sportlicher Leiter U13/U14, Fabrice von Wartburg, Trainer U13, Sarah Bertschi, Trainerin U13 und Soraya Stefano, Co-Trainerin U13.

Bild: Marco Montagnolo

Ein starkes Fundament für die Zukunft

Mit der Gründung der «Niederamt Selection Aarau Frauen U13» haben die Red Boots Aarau gemeinsam mit Partnervereinen ein ambitioniertes Nachwuchsprojekt gestartet. Junge Fussballerinnen erhalten damit eine Plattform, um sich früh gezielt auf den Leistungsfussball vorzubereiten – mit Leidenschaft, Teamgeist und grossen Zielen.