Ein starkes Fundament für die Zukunft
Seit Sommer 2025 rollt in Aarau, Schönenwerd und Gretzenbach ein neues Kapitel im regionalen Frauenfussball an. Die Red Boots Aarau, der FC Schönenwerd-Niedergösgen und der FC Däniken-Gretzenbach haben sich zusammengetan, um mit der «Niederamt Selection Aarau Frauen U13» ein Talentteam zu schaffen, das jungen Spielerinnen den Weg an die Spitze ebnen soll. Offiziell beim FC Schönenwerd-Niedergösgen gemeldet, verbindet das Team Trainingsqualität mit regionaler Verwurzelung.
Früh fördern – gezielt entwickeln
Drei Trainings pro Woche in Aarau, Meisterschaftsspiele in Gretzenbach: Das Pensum ist fordernd, doch die Mädchen nehmen es mit Begeisterung an. Über Sichtungen, den Aargauer Weg oder Probetrainings finden sie ihren Weg ins Team – und damit in ein Umfeld, das Talente systematisch aufbaut. «Wir wollen mutige Spielerinnen formen, die keine Angst vor Herausforderungen haben», sagen die Trainerinnen und Trainer. Die U13 misst sich bewusst mit D-Junioren-Jungs – ein Schritt, der Technik, Tempo und Selbstbewusstsein stärkt.
Im Zentrum steht das Kind, nicht das Resultat. Im Training wird an Technik, Taktik, Athletik und Persönlichkeit gearbeitet – immer getragen von der Freude am Spiel. «Nur wer gerne spielt, lernt nachhaltig», lautet das Credo. Die Mädchen zeigen Einsatz, Disziplin und Teamgeist – Tugenden, die sie auf und neben dem Platz wachsen lassen.
Ein vielversprechender Start
Schon in der ersten Saison überzeugt die neue Mannschaft mit Spielfreude, Zusammenhalt und stetiger Entwicklung. Woche für Woche sind Fortschritte sichtbar, die Begeisterung ist spürbar. «Du musst nicht die Beste sein – aber du musst jeden Tag bereit sein, besser zu werden», zitiert das Team die US-Legende Mia Hamm – ein Leitsatz, der ihr Selbstverständnis prägt.
In den kommenden Wochen stehen Hallenturniere und Leistungsvergleiche an – weitere Schritte auf einem Weg, der gerade erst begonnen hat. Ein Weg, der zeigt: In Aarau wächst die nächste Generation mutiger und leidenschaftlicher Fussballerinnen heran. Sandro Stamm/LA
Interesse am Fussball? Jetzt melden!
Mädchen mit den Jahrgängen 2013–2015, die Freude am Fussball haben und Teil dieses Weges werden möchten, sind herzlich eingeladen, sich zu melden.
Eine Anmeldung zum Probetraining ist jederzeit möglich über:
www.fcaaraufrauen.ch/probetraining