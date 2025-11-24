Die Markthalle bleibt. Das hat am Montagabend der Einwohnerrat entschieden.

Bild: Sarah Moll

Einwohnerrat rettet die Markthalle

Geht es der Markthalle an den Kragen oder gibt man ihr noch einmal eine Chance? Und wie würde diese Chance aussehen? Mit diesen Fragen hat sich heute Abend der Aarauer Einwohnerrat beschäftigt. Und er hat eine Entscheidung gefällt: Er hat sich deutlich für den Erhalt der Halle ausgesprochen.