 
Sie sind hier: Home > Aarau > Einwohnerrat rettet die Markthalle
Die Markthalle bleibt. Das hat am Montagabend der Einwohnerrat entschieden.
Bild: Sarah Moll
Aarau

Einwohnerrat rettet die Markthalle

 
- zuletzt aktualisiert am 24.11.2025 21:12
24.11.2025 21:12
Geht es der Markthalle an den Kragen oder gibt man ihr noch einmal eine Chance? Und wie würde diese Chance aussehen? Mit diesen Fragen hat sich heute Abend der Aarauer Einwohnerrat beschäftigt. Und er hat eine Entscheidung gefällt: Er hat sich deutlich für den Erhalt der Halle ausgesprochen.

Ein Aarau mit oder lieber ohne Markthalle. Der Einwohnerrat musste am Montag diesen Grundsatzentscheid treffen. Der Stadtrat hat sich zuvor in seiner Botschaft an den Einwohnerrat für den Rückbau der Markthalle ausgesprochen. Das Areal hätte stattdessen als offener, konsumfreier Begegnungsort neu gestaltet werden sollen. Dabei war die Rede von einem Wasserspiel, einem künstlichen Wasserlauf Zwischen den Toren sowie im Bereich des Färbergässlis sowie Begrünungen und Sitzgelegenheiten.


Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) sah jedoch eine andere Variante vor. Mit Markthalle plus Aufwertung des Aussenraums. Aber in einer abgespeckten Form. Das heisst, ohne Wasserspiel und Wasserlauf wie es die originale Variante vorgesehen hätte.


Pro Aarau schlug eine ganz ähnliche Variante vor. Sie ergänzten den Antrag aber mit der Prüfung zur Offenlegung und Sichtbarmachung des Stadtbachs.


Wieder anders sah es die SVP. Die SVP schlug vor, die Markthalle stehen zu lassen, sie dann aber auch in den Zustand vor dem Testbetrieb zu versetzen. Das heisst sämtliche Einbauten und Gestaltungselemente würden wieder entfernt werden. Die Halle bliebe leer, die Nutzung erfolge ausschliesslich nach einem Gesuch bei der Gewerbepolizei. Lediglich die notwendige Dachsanierung und ein neuer Fassadenanstrich hätte ihre bevorzugte Variante vorgesehen.

In der Schlussabstimmung standen sich dann der Antrag von Pro Aarau und der stadträtliche Antrag gegenüber. Mit 38 zu 11 Stimmen hat sich der Einwohnerrat dann deutlich für den Erhalt der Markthalle ausgesprochen.

Als nächster Planungsschritt ist ab 2026 eine vertiefte Machbarkeitsstudie und das Vorprojekt vorgesehen. Dafür genehmigte der Einwohnerrat den Verpflichtungskredit von 160 000 Franken für die Machbarkeitsstudie – eben ohne Wasserlauf und Wasserspiel – und das Vorprojekt für die Variante 3 «Kombination Markthallenbetrieb mit Aussenraum» sowie einen Zusatzkredit von 55 000 Franken zum Planungskredit «Sanierungsarbeiten insb. Flachdach und Hallenanstrich sowie Wahl der Optionen zur baulichen Anpassung der Halle». Und anstelle des Wasserlaufs wird die Offenlegung und Sichtbarmachung des Stadtbachs geprüft und angestrebt.

Sarah Moll

TAGS: Aarau Einwohnerrat Markthalle News Politik Region

Verwandte Themen
Aarau

Politlunch an der Alten Kanti wieder zum Leben erweckt – Schüler befragen Ständeräte
24. November 2025 15:45 Uhr
Aarau

Markthalle: Widerstand keimt auf – Stadtrat soll über die Bücher
15. November 2025 23:46 Uhr
Aarau

Indoor-Golf nun auch in der Kantonshauptstadt
30. September 2025 18:37 Uhr
Aarau

Geplatzte Luftmatratze verwüstet Wohnung
26. September 2025 08:38 Uhr
Aarau

FDP Aarau macht sich für moderne Schachenhalle stark
22. September 2025 14:44 Uhr