Elijah Kofler ist Schweizermeister U13 im Bouldern

Nach dem letztjährigen Titel als Vizeschweizermeister im Bouldern wollte der Kölliker Elijah Kofler (11), der beim Regionalzentrum Aarau Mittelland trainiert, auch in dieser Saison wieder angreifen. Doch der Winter verlief anders als geplant: Im Dezember zog er sich beim Fussballspielen einen Fingerbruch zu, eine bittere Diagnose für einen Kletterer. Monatelang war an Klettertraining nicht zu denken.

Kurz vor Saisonstart kam die erlösende Nachricht: medizinisches Go zum Klettern. Doch die Pause hatte Spuren hinterlassen. Kraft musste mühsam wieder aufgebaut werden. In der Schweiz beginnt die Wettkampfsaison mit den Boulderwettkämpfen, gefolgt von Speed und Lead. Bouldern ist eine Form des Kletterns ohne Seil in Absprunghöhe. Es fordert Kraft, Technik und Problemlösungsfähigkeit. Die Vergabe des Schweizermeistertitels ist das Finale des Bächli Bergsport Youth Climbing Cup. Um am grossen Finaltag starten zu können, musste Elijah sich in der Cup Serie erst beweisen.