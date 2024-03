Emotionaler Abschied von Marianne Wildi

Verdiente Ehrung: Marianne Wildi übergibt ihrem Nachfolger eine einem moderne und erfolgreiche Hypothekarbank Lenzburg AG.

Bild: RC.

In Lenzburg fand die Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg AG mit rund 1000 Aktionären statt. Diese konnten sich über die solide Arbeit ihrer Hausbank freuen, mussten sich aber auch von der Geschäftsführerin Marianne Wildi verabschieden.

Dieser Abschied fiel Verwaltungsratspräsident Gerhard Hanhart sichtlich schwer. Noch bevor er durch die eher nüchternen Traktanden und Abstimmungen zu führen hatte, wandte er das Wort an seine scheidende Geschäftsführerin Marianne Wildi, die ein wesentlicher Teil gewesen sei, «dass die Hypi heute eine moderne und kerngesunde Regionalbank ist», schwärmte Hanhart. Beschenkt mit Blumen und einer funkelnagelneuen gravierten Posaune, erntete die langjährige Geschäftsführerin die Lorbeeren jedoch nicht aus reiner Freundlichkeit.

Unter ihrer Ägide habe sich die Hypi von der Regionalbank hin zur «hybriden und offenen Finanzdienstleisterin» entwickelt, wie es Wildi in ihrem Bericht zur Jahresrechnung später selber umschreiben würde. Produkte wie «Banking as a Service» und «Embedded Finance», die nach dem «True and Fair View»-Prinzipien erstellt wurden, seien dabei wichtige Ankerpunkte gewesen. Auch auf die Strategie «Inspire – Innovate – Navigate» ging die CEO im Detail ein. Ihre heitere Art bewies Wildi dabei, als sie dazu sagte: «Sie werden sich fragen: Warum sprechen die englisch?» − und reichte die Antwort gleich nach: «Einfach weil es cooler tönt».

Alle Anträge angenommen

Dass die Bank gleichzeitig nichts an Bodenständigkeit eingebüsst hat, ist gewiss der Art Wildis zu verdanken, die mit einem enormen Fachwissen die Zusammenarbeit stets «vertrauensvoll und kollegial» angegangen sei, führte Hanhart weiter aus. Ganz ohne die 59-jährige Seetalerin muss die Bank jedoch nicht auskommen, denn im entsprechenden Traktandum wurde Wildi mit der höchsten Zustimmung des Nachmittags zur neuen Verwaltungsrätin gewählt. Sie ersetzt dort Therese Suter, die nach 17 Jahren ebenfalls mit grossem Dank verabschiedet wurde.

Diesem Gremium gehören weiterhin zehn Verwaltungsräte an, die ebenfalls mit hoher Zustimmung wiedergewählt wurden. Sämtliche Personen wurden einzeln gewählt, was bei mehr als 20 Abstimmungen einiges an Geduld erforderte.

Silvan Hilfiker stellte sich vor

Als neuer Geschäftsführer wurde schliesslich der 44-jährige Silvan Hilfiker vorgestellt, der seine Tätigkeit am 1. Juni aufnehmen wird. In der Zwischenzeit werden die Geschäfte vom stellvertretenden CEO Stefan Meyer geführt. Hilfiker sprach bei seiner kurzen Ansprache von grossen Fussstapfen in die er trete und unterstrich, dass ihm die Arbeitskultur einer Regionalbank näher liege als die in der Grossbank. Der gebürtige Freiämter war zuletzt bei der Credit Suisse tätig und sammelte davor bei der Aargauischen Kantonalbank Erfahrungen bei einer Regionalbank.

Während der Hälfte der über zweistündigen Generalversammlung ging es danach um Zahlen und Abstimmungen. Sämtliche Geschäfte passierten problemlos, darunter die beantragten Vergütungen und auch die leicht erhöhte Dividente fand Zustimmung. Nach der Wahl von Daniela Müller als Stimmrechtsvertreterin und der Bestätigung des Nominationsausschusses folgte die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle.

Wortmeldungen aus dem Publikum gab es nur zwei. Neben einer Würdigung an die Adresse Marianne Wildis wollte ein Votant sicher gehen, dass die Hypi-GV nicht plötzlich im Ausland stattfinden werde. Dieser Passus steht nämlich in den revidierten Statuten, die zur Abstimmung vorlagen. Gerhard Hanhart konnte jedoch beruhigend einwirken indem er festhielt die GV werde auch in Zukunft in Lenzburg stattfinden: «Wir passen die Statuten nur dem gesetzlich geforderten Änderungen an.» Remo Conoci