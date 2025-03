Erste Frau im Vorstand tritt nach 14 Jahren zurück

Vor 14 Jahren wählten die Mitglieder der Fussballveteranenvereinigung Sektion Aarau und Umgebung Ruth Aeschbach als erste Frau in ihren Vorstand. In dieser Zeit begeisterte sie über 300 Neue, dem Verein beizutreten. Obwohl sie ihren Rücktritt an der 69. Generalversammlung verkündete, will sie die Kegelmeisterschaft noch durchführen. Eventorganisation und Werbung gehörten zu ihrem Ressort. 109 Stimmberechtigte kürten sie und Heinz Rüegg, Kassier und Vizepräsident, mit Applaus zu Ehrenmitgliedern. Der Mitgliederstand stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 40 neue auf 595, der Frauenanteil beträgt 15 Prozent. Mit 22 registrierten Neuzugängen hatte die erste Frau im Vorstand erheblichen Anteil. Der Beitrag wird im Übrigen bei 25 Franken belassen.