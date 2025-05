Erste Schnellladestation für E-LKW auf der A1 eröffnet

Kölliken bleibt ein Ort der Mobilitätspioniere. Am 15. Mai 2025 hat Socar Energy Switzerland auf der Raststätte Kölliken Nord die erste Schnellladestation für Elektro-Lastwagen entlang der Nationalstrasse A1 eröffnet – ein Meilenstein für die Elektromobilität im Schwerverkehr.

Bereits 1967 schrieb Kölliken Geschichte: Die damals längste Autobahnstrecke der Schweiz zwischen Bern und Lenzburg verfügte über keine Tankmöglichkeit – viele Autofahrer blieben mit leerem Tank liegen. Die Eröffnung der ersten Autobahn-Tankstelle des Landes in Kölliken beendete diese Durststrecke. Heute, 58 Jahre später, folgt mit der E-LKW-Ladestation erneut eine Premiere.

Ein starkes Signal

Mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW ermöglicht die neue Station auch bei grossen Batteriekapazitäten kurze Ladezeiten. Dank der Lage an einer der wichtigsten Transitachsen der Schweiz eignet sich der Standort ideal für planbare Zwischenladungen im Schwerverkehr. «Wir von Socar sehen uns als Energieanbieter und Unterstützer der Mobilität», sagte Ralf Schilken, Head of Energy Transition. «Wir haben uns gewandelt – von fossilen Produkten hin zu Zukunftstechnologien. Auch hier in Kölliken sind wir die ersten mit einer E-LKW-Ladestation.»