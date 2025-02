Es rauscht bei uns

Dass die UKW-Radiosender von SRF Anfang Jahr abgestellt wurden, hatte ich den ganzen Januar hindurch gar nicht bemerkt. Im alten Autoradio rauschte es zwar auf SRF 1, 2 und 3 gemütlich vor sich hin. Diese walgesangähnlichen Geräusche aber sorgten dafür, dass ich mich mit ganzer Aufmerksamkeit in den Fluss des automobilen Verkehrs einreihen konnte. Keine US-­Rapmusik, keine (schlechten) Nachrichten, Wetterberichte und Staumeldungen wurden verlesen, keine Moderatorin wollte frühmorgens gut gelaunt mit mir Party machen.

Irgendwann Anfang Februar kam mir dieses Rauschen dann doch irgendwie verdächtig vor. Ich schaltete um und hörte eine Zeit lang einen Lokalradiosender mit Moderatoren, die morgens mit mir Party machen wollten, schlechter Musik und Werbung. Der Garagist meines Vertrauens bot mir an, für ziemlich viel Geld die ganze Touch-­Screen-Konsole auszuwechseln, dann hätte ich DAB+-Radio und auch gleich ein Navy auf dem Display.

In der Zeitung lese ich, man könne ­einen vergleichsweise günstigen DAB+-Adapter selbst einbauen. Obwohl ich Sohn eines Chefmechanikers bin, winkte ich sofort ab, im Wissen, dass ich das ganz sicher nicht hinkriegen würde. Die Handwerkskunst wurde leider nicht an mich vererbt. Längst rauscht beim Autofahren wieder SRF 3.

Anders wars beim Radiowecker. Da hatten wir rechtzeitig an die Umstellung gedacht und bereits Ende November, Anfang Dezember einen Ersatz für unseren uralten UKW-Radiowecker besorgt. Eigentlich finde ich es einen Wahnsinn, ein Gerät zu entsorgen, das technisch immer noch einwandfrei funktioniert, aber halt nur UKW kann und DAB+ nicht. Der neue DAB+-Radiowecker war schnell eingerichtet, SRF 1, 2 und 3 programmiert, die Weckzeiten eingestellt, Lautstärke und Anzeigenhelligkeit so weit wie möglich nach unten gedimmt, gute Nacht gewünscht und eingeschlafen. Am nächsten Morgen blies es uns fast aus dem Schlafzimmer. Die Musik war zwar auf der leisestmöglichen Stufe eingestellt, trotzdem war sie zum Aufwachen brutal laut.