Fahnenübergabe am Eidgenössischen Turnfest – Lausanne hat von Aarau übernommen

Der Eröffnungstag am 77. Eidgenössischen Turnfest in Lausanne stand am 12. Juni im Zeichen der Fahnenübergabe durch das Organisationskomitee Aarau 2019. Die Aargauer Delegation mit 25 Personen aus der damaligen Organisation wurde von OK-Präsident und alt Regierungsrat Alex Hürzeler und von Aaraus Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker angeführt. Alex Hürzeler vermittelte bei der Zeremonie in seinem Grusswort das Bewusstsein der Herausforderung für die Organisation des Sportanlasses mit 65’000 Turnenden und über 200’000 Besucherinnen und Besuchern. «Wir wissen, wie ihre Stresslage gerade heute ist», fügte er an. Die Einzigartigkeit des alle sechs Jahre stattfinden Festes entschädige für die jahrelange Vorbereitung, so Hürzeler. Zentralfähnrich Sepp Huwyler aus Muri schloss mit der Übergabe der Fahne an das OK Lausanne seine langjährige und verantwortungsvolle Funktion für den Schweizerischen Turnverband ab. Im Anschluss an den Festakt wurde eine Turnshow geboten und die Gäste, mit der Fahne an der Spitze, zogen in einem Corso zum Olympischen Museum, wo das Symbol des Turnsports während des Festes positioniert sein wird. Das «Eidgenössische» in Lausanne dauert noch bis am kommenden Sonntag, 22. Juni.