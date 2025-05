Fahrplanwechsel ab Dezember 2025: 15-Minutentakt für WSB auch am Abend und Sonntagnachmittag

Taktverdichtung und Optimierungen

Auf den Bahnlinien der Aargau Verkehr AG wird im Wynen- und Suhrental sowie zwischen Dietikon und Bremgarten der 15-Minuten-Takt auch am Abend und am Sonntagnachmittag eingeführt. Damit verkürzen sich in Aarau die teilweise langen Umsteigezeiten für Reisende zwischen dem Wynen- oder dem Suhrental und der Westschweiz oder Baden–Brugg. Zwischen Bremgarten und Dietikon wird das Angebot am Abend und am Sonntag an den 15-Minuten-Takt der Züricher S-Bahnen im Limmattal angeglichen. Damit werden die Verbindungen in die Region Zürich aufgewertet. Im Westaargau wird die S23 zwischen Olten und Langenthal am Abend zum 30-Minuten-Takt verdichtet.