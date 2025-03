FC Aarau offenbart Schwächen

Valon Fazliu trifft gegen Etoile Carouge zum 1:0, Vinzent Felder hat das Nachsehen .

Bild: Sarah Rölli

Der FC Aarau bleibt auch nach 14 Spielen hintereinander ungeschlagen, dennoch fühlen sich die beiden Remis in Wil und nun zuhause gegen Etoile Carouge ein bisschen wie Niederlagen an.

Nationalmannschaftspausen sind so eine Sache. Während unsere Nati aktuell wenig Unterhaltungswert bietet, wird die spannende Meisterschaft aus dem Rhythmus geworfen – das trifft ganz offensichtlich auch auf den FC Aarau zu. Nach seiner brillanten Siegesserie, offenbarte das Team von Brunello Iacopetta in den letzten beiden Spielen bisher unbekannte Schwächen. Sowohl in Wil, wie auch gegen Etoile Carouge verspielte Aarau je einen 2:0-Vorsprung und musste sich schliesslich mit einem Punkt begnügen. Die Tabellenführung damit weg, entschieden ist aber natürlich noch nichts.

Im Brügglifeld rauften sich die Zuschauer gegen Etoile Carouge mindestens dreimal die Haare: Henri Koide, David Acquah und Nikola Gjorgjev vergaben noch in der ersten Halbzeit aus aussichtsreicher Position eine frühe Entscheidung. Bis dahin traf nur Valon Fazliu, in der zweiten Halbzeit war Henri Koide erfolgreich. Dass der Schiedsrichter den Genfern einen Penalty geschenkt hat, ist dabei ärgerlich, Schuld an dem Punktverlusten ist aber eine schleichende Lässigkeit, eine falsche Sicherheit, in der sich die Aarauer jeweils wiegen. Sie überliessen den Gästen nach starken 25 Minuten nach und nach das Zepter.

Der Vorteil von Länderspielpausen ist der enge Spielplan, der sich danach ergibt. Bereits am Montag spielt der FC Aarau in Bellinzona. Dass der abstiegsgefährdete Verein um jeden Punkt kämpfen wird, und man mit Nonchalance ganz sicher nicht weiter kommt, wissen die Aarauer natürlich auch. Dazu kommt, dass der zuletzt nicht mehr ausnahmslos souverän wirkende Torhüter Marvin Hübel im Tessin nach seiner 4. gelben Karte fehlt. Mit Marcin Dickenmann und Nikola Gjorgjev sind zwei weitere Spieler von einer Sperre bedroht. Mit Olivier Jäckle und Raoul Bobadilla kommen dagegen zwei Feldspieler aus Verletzungen zurück, die in direkter Konkurrenz zu den Stammkräften stehen und dem Trainer Alternativen bieten. Ob das alles ein Vorteil für das Wohlbefinden im Teamgefüge ist , oder ein Nachteil, das wird sich zeigen.

