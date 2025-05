FC Erlinsbach / BSC Zelgli Aarau a sind Aargauer Cupsiegerinnen

Bei perfektem Fussballwetter fanden im Brugger Stadion Au die beiden Cupfinal-Tage statt. Am Mittwochabend duellierten sich die Senioren-Teams, während der Auffahrtstag im Zeichen der Juniorinnen, Junioren , so wie der beiden Finals der Erwachsenen stand. Hierbei gewannen der FC Klingnau bei den Männern (3:0 gegen ShöNi) und der FC Niederlenz bei den Frauen (1:0 gegen Mutschellen)



Küttigen zweimal im Penaltyschiessen

Bei den über 40 Jährigen war mit dem FC Küttigen ein erster Vertreter unserer Region im Einsatz. Während der regulären Spielzeit fielen keine Tore, weshalb das Penaltyschiessen entscheiden musste. Hier hatten die Spieler des FC Mutschellen die besseren Nerven und gewannen 4:2. Am Sonntag waren dann die Junioren B des FC Küttigen dran, doch ihnen erging es wie der Seniorenmannschaft: Erst im Elfmeterschiessen mussten sie sich mit 5:7 geschlagen geben, nachdem das reguläre Spiel 2:2 ausging.