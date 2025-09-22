FDP Aarau macht sich für moderne Schachenhalle stark

Initiator Daniel Zobrist erläutert den aktuellen Stand zum Argoviarena-Projekt.

Bild: ZVG

Mit einem Info-Event und einem anschliessenden Matchbesuch des HSC Suhr Aarau rückte die FDP Aarau die dringende Erneuerung der Schachenhalle ins Zentrum. Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien erhielten einen direkten Einblick in die aktuellen Herausforderungen.

Die FDP Aarau lud ihre Mitglieder, die Einwohnerratsfraktionen sowie Stadträte, Stadtratskandidierende aller Parteien und die Ortsbürgerfinanzkommission zu einem besonderen Anlass ein: einem Informationsabend rund um die Schachenhalle, gefolgt vom Besuch des Heimspiels des HSC Suhr Aarau.

Zu Beginn informierten Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Stadträtin Suzanne Marclay-Merz über den Stand der städtischen Sportinfrastruktur-Projekte, insbesondere zur Zukunft der Schachenhalle. HSC-Präsident Dieter Camenzind präsentierte danach den Verein und schilderte zusammen mit zwei jungen Spielern die aktuellen Herausforderungen.

Bei der anschliessenden Führung wurden die Mängel der bestehenden Infrastruktur deutlich sichtbar: geteilte Duschen, die keine aufeinanderfolgenden Damen- und Herrenspiele zulassen, fehlender behindertengerechter Zugang, eingeschränkte Catering-Möglichkeiten sowie fehlende Räume für den Empfang grösserer Besuchergruppen. Auch die Anforderungen der Liga seien kaum mehr zu erfüllen. Zudem könne das Potenzial für Nachwuchsförderung wegen fehlender Möglichkeiten für Sponsorenanlässe nur teilweise ausgeschöpft werden.

Alle Anwesenden waren sich einig, dass Handlungsbedarf besteht. FDP-Grossrat Daniel Zobrist unterstrich im abschliessenden Info-Block die Chancen einer neuen Argoviarena und rief die städtischen Politikerinnen und Politiker dazu auf, sich im laufenden politischen Prozess offen für alle Varianten zu zeigen. Ziel sei eine echte Verbesserung der Bedingungen für die Sportlerinnen und Sportler.

Der spannende HSC-Match, der leider mit einer knappen Niederlage endete, bildete den sportlichen Abschluss des Abends. Die FDP Aarau bekräftigte dabei ihren Willen, sich weiterhin entschieden für eine moderne, zukunftsfähige Schachenhalle einzusetzen. FDP

Stehen von politischer Seite für die Argoviarena ein (von links): Die FDP-Vertreter Benjamin Böhler (Co-Präsident), Stadtratskandidatin Nina Suma, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Stadträtin Suzanne Marclay-Merz.

Bild: ZVG