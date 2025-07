Thomas Buchschacher (links, bisher) und Patrick Müller (neu) kandidieren für den Gemeinderat in Schöftland.

Bild: ZVG

FDP nominiert Thomas Buchschacher und Patrick Müller

Die FDP Schöftland präsentiert ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 28. September 2025: Gemeindeammann Thomas Buchschacher tritt erneut an, unterstützt von Patrick Müller als designiertem Vizeammann. Die Nominierung zielt auf Kontinuität und neue Impulse für Schöftland ab, wie die Partei in ihrer Mitteilung schreibt.