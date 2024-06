Feuerwehren Aarau und Buchs auf Kooperationskurs

Nun stimmten am Montag der Aarauer Stadtrat und am Dienstag der Buchser Gemeinderat einem Projektauftrag zugestimmt. Während rund einem Jahr soll die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren geprüft werden. «Danach soll entschieden werden, welche Zusammenarbeitsformen Sinn machen», sagt der Bucher Gemeinderat Joel Blunier (EVP) an der Einwohnerratssitzung vom Dienstag. «Das kann von einem Status Quo bis zu einer Zusammenlegung alles beinhalten.»