Freilichttheater 2025: Ein rosa Einhorn kommt nach Speuz

Die Erlinsbacher Bühne lädt im August zu einem aussergewöhnlichen Theatererlebnis ein: „Das rosa Einhorn“, eine mitreissende KitschRevue aus der Feder von Danny Wehrmüller. Unter der bewährten Leitung von Markus Wyss und mit einem 16-köpfigen Ensemble wird dieses humorvolle und musikalische Spektakel auf der Freilichtbühne bei der Freilichtarena in Erlinsbach SO (beim Fussballplatz) aufgeführt.

Unterschiedlichste Genres

Das neue Stück vereint auf spielerische Weise die unterschiedlichsten Genres der Theaterliteratur. Boulevardkomödie, Schwank, Operette und Kriminalkomödie verschmelzen in einer überhöhten, augenzwinkernden Inszenierung zu einem einzigartigen Bühnenerlebnis. Ganze 17 schillernde Charaktere sorgen für überraschende Wendungen, humorvolle Verstrickungen und jede Menge komödiantischer Möglichkeiten. Ein weiteres Highlight ist die musikalische Untermalung: «Musik aller Art und Unart» bringt eingängige Melodien und gefühlvollen Kitsch in die Revue – ein entscheidendes Puzzle für einen rundum unterhaltsamen Abend.

Die Premiere steht am Mittwoch, 13. August auf dem Programm, Weitere neun Vorstellungen stehen bis am 23. August an. Gespielt wird wie bisher immer in der Freilichtarena in Erlinsbach SO, beim Fussballplatz.