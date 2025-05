Am Dienstag und am Freitag spielt der FC Aarau gegen GC um den Aufstieg in die Super League.

Bild: Sarah Rölli

Freinacht im Falle eines Aufstiegs des FC Aarau

Der Stadtrat hat beschlossen, dass die Nacht von Freitag, 30. Mai 2025, auf Samstag, 31. Mai 2025, im Falle eines Aufstiegs des FC Aarau als Freinacht gilt.