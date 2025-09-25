 
Sie sind hier: Home > Todesanzeigen > Fritz Klöti
Todesanzeigen

Fritz Klöti

 
- zuletzt aktualisiert am 25.09.2025 11:51
25.09.2025 11:51

Verwandte Themen
Todesanzeigen

Chrys Lüscher
25. September 2025 11:50 Uhr
Todesanzeigen

Margaretha Flück-Brunner
25. September 2025 06:00 Uhr
Todesanzeigen

Willy Gutknecht
25. September 2025 06:00 Uhr
Todesanzeigen

Otto Lüthy
25. September 2025 06:00 Uhr
Todesanzeigen

Elisabeth Faes-Leutwyler
25. September 2025 06:00 Uhr