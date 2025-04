Führungswechsel Stiftung Seehalde

Anünd Wepfers bevorstehende Pensionierung markiert für die Stiftung nicht nur einen Führungswechsel und den Verlust einer zutiefst mit der Seehalde verbundenen grossen Persönlichkeit, sondern ist auch ein Zeichen des aktuellen Transformationsprozesses, in der sich die Stiftung befindet. Gegründet im Herbst 1967, war die Stiftung ursprünglich ein Kinderheim in Seengen. 1980 wurde sie zu einer Einrichtung für erwachsene Menschen mit Unterstützungsbedarf umgewandelt, mit sieben Wohngruppen über den ganzen Kanton Aargau verteilt. Ab 2006 konzentrierte sich die Stiftung auf die beiden Standorte Rombach und Seon mit insgesamt 70 Wohn- und Tagesstrukturplätzen.

Die aktuelle Organisationsentwicklung sieht vor, dass die Stiftung Seehalde innerhalb der nächsten fünf Jahren sich auf den alleinigen Standort Rombach konzentrieren und ihn ausbauen will. Dabei wird der neue Geschäftsführer Remo Bättig die Modernisierung sowohl der Immobilien als auch des pflegerischen und agogischen Angebotes für die Klientinnen und Klienten vorantreiben. Das Ziel ist es, die Stiftung Seehalde zu einem sozialpädagogischen Kompetenzzentrum zu transformieren, das für den Kanton Aargau wichtige Dienstleistungen anbieten kann. Stiftung Seehalde