Fünfte Jaisli-Beck Filiale eröffnet

Handwerker, Nachbarinnen, Büromenschen, Pensionierte – bereits um 6.15 Uhr in der Früh statteten die ersten knurrenden Mägen dem neuen «Jaisli» in Muhen einen Besuch ab. Ein reger Betrieb, der sich über den ganzen Tag fortgesetzt hat. Hinter der Theke ein aufgestelltes Team, hilfsbereit, gut gelaunt, wie man es aus den Filialen in Aarau, Buchs und Hunzenschwil schon kennt, dazu die gewohnte Lebensmittel-Qualität à la Jaisli-Beck. «Die letzten Wochen waren ziemlich intensiv», sagt Marc Jaisli etwas müde wirkend am Eröffnungstag zum «Landanzeiger», während er immer wieder Gäste persönlich begrüsst. Wenn es beim Umbau irgendwo geklemmt hat, war der Chef stets persönlich zur Stelle und packte an. «Wir waren ja auch noch am Maienzugvorabend mit einer grossen Theke, aber wir haben alles punktgenau hinbekommen.»