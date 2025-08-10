Fünftes Paragliding Gold: Stephan Morgenthaler dominiert von Beginn an

Sie dominierten die Schweizer Meisterschaften in Disentis (von links): Chrigel Maurer (2. Rang), Stephan Morgenthaler (Schweizer Meister) und Roger Aeschbacher (3. Rang):

Bild: ZVG

Der Staffelbacher Paraglidingpilot Stephan Morgenthaler hat in Disentis seinen bereits fünften Schweizer Meistertitel erflogen. Bei den Frauen setzte sich Sara Zimmermann aus Steffisburg zum zweiten Mal in Folge durch.

Sechs Wettkampftage, fünf anspruchsvolle Aufgaben bis zu 82 Kilometer Länge – und ein Pilot, der von Anfang an den Ton angab: Der 46-jährige Stephan Morgenthaler aus dem aargauischen Suhrental setzte sich gleich zum Auftakt an die Spitze und gewann jeden einzelnen Durchgang. Der achtfache X-Alps-Sieger Chrigel Maurer aus Adelboden blieb ihm bis zuletzt dicht auf den Fersen, musste sich aber mit Rang zwei zufriedengeben. Dritter wurde Roger Aeschbacher aus Riggisberg.

«Diese Woche ist mir alles aufgegangen, was ich versucht habe. Ich hoffe natürlich, dass ich an der diesjährigen Weltmeisterschaft an diesen Erfolg anknüpfen kann», sagte Morgenthaler nach seinem Triumph. Der Aargauer reist in einem Monat zur Weltmeisterschaft nach Brasilien – mit realistischen Chancen auf einen Podestplatz.

Zimmermann verteidigt Titel bei den Frauen

Auch bei den Frauen gab es ein bekanntes Bild auf dem Podest: Die 27-jährige Sara Zimmermann aus Steffisburg verteidigte ihren Titel erfolgreich. Nach einem starken Start rückte ihre härteste Konkurrentin, Nanda Walliser aus Leissigen, zwar immer näher, doch Zimmermann behielt die Nerven und die Führung bis zum Schluss. «Ich bin sehr glücklich, dass es mir am Schluss gelungen ist, die Frauenwertung zu gewinnen», sagte sie strahlend. Rang drei ging an Manuela Pfrunder aus Flums.

Grosse Beteiligung in Disentis

Insgesamt nahmen 114 Pilotinnen und Piloten an den Schweizer Meisterschaften teil, die vom alpinen Thermikparadies Disentis ausgetragen wurden. Die teils schwierigen Flugaufgaben und wechselnden Bedingungen forderten den Athletinnen und Athleten einiges ab – am Ende aber standen zwei klare Favoritensiege zu Buche. PD/LA