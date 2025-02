Fusionieren ist schön

Fusionen sind eine schöne Sache. Die Sonne beispielsweise leuchtet seit etwa fünfeinhalb Milliarden Jahren, weil Atome in Harmonie aufeinandertreffen, fröhlich zu neuen Atomen fusionieren und dadurch positive Energie abgeben. Das funktioniert, dank dem «Wirkungsquerschnitt», also wenn zwei Atome über genügend positive Energie verfügen, um einander lieb zu haben. Kompliziert werden Fusionen erst, wenn der Faktor Mensch dazukommt.

Stellen wir uns vor, die Kreisschulen Aarau-Buchs und Entfelden, das Projekt «Zäme wachse», die Feuerwehr Entfelden-Muhen und der HSC Suhr Aarau wären Atome und würden aufeinandertreffen. Chaos pur. Muhen würde Ortsteil von Aarau, am Aareufer gäbe es ein rigoroses Handyverbot, und in der Schachenhalle darf man nur noch stumm jubeln, weil sich Unbeteiligte im Torfeld über den Lärm aufregen. Der Mitteldamm würde in die Suhre verschoben, Suhr hätte kein Budget, Veras würde neu über Unterentfelden–Distelberg–Telli führen und auf der Bahnhofstrasse in Buchs würde man zwischen den Blumentöpfen Tempo 30 fahren müssen, obwohl die Buchser gar keine Bahnhofstrasse haben.