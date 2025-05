Gartenfreuden am Gartentag bei Rüegger Holz

Alles für den Garten. Die Familie Rüegger tat sich am Gartentag mit den Vertretern der Firma Flare Grill zusammen.

Bilder: RC

In Uerkheim fand bei der Rüegger Holz AG ein weiterer «Gartentag» statt. Nach dem Erfolg an Ostern, fanden auch am vergangenen Samstag viele Besucherinnen und Besucher den Weg auf das grosszügige Gelände.

«Statt das Fest über ein ganzes Wochenende zu legen, haben wir die beiden Gartentag auf zwei Wochenenden verteilt», erzählt Firmeninhaber Peter Rüegger. Damit hat man eine gute Wahl getroffen, wie der Augenschein vor Ort bewies. Wie schon an Ostern, liessen sich auch am vergangenen Samstag viele Gartenfreunde die Gelegenheit nicht entgehen, sich von der grossen Dauerausstellung an der Grossmattenstrasse 6 in Uerkheim inspirieren zu lassen.

Im Familienbetrieb in Uerkheim findet man alles, was es für die noch junge Outdoor-Saison braucht – bereits am Eingang wartete ein erster Blickfang: Der «Flare Grill» ist nämlich mehr als nur eine Feuerschale, er ist eine Art Outdoor-Küche. Roland Rinderer demonstrierte die vielen spannenden Funktionen und reiste dafür extra aus dem Glarnerland nach Uerkheim. Die Feuerschalen sind in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich und auch nach dem schönen Gartentag jederzeit bei Rüegger Holz zu bewundern.

Bevor es zur feinen Bratwurst vom Grill ging, bot ein Spaziergang durch die Ausstellung ein ganzer Blumenstrauss an Ideen, wie man den eigenen Garten verschönern könnte. Dekorative Elemente, robuste Sitzgelegenheiten, Sichtschutzwände, Holzterrassen, oder gar ein Pavillon. Auch auf Kinderspielgeräte hat die sich die Rüegger Holz AG spezialisiert. Das meiste Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in der Nähe, natürlich witterungsresistent bearbeitet. Welches Holz sich für ein bestimmtes Projekt eignet, oder ob sich allenfalls ein anderes Material anbietet – auch dafür haben die Rüegger-Profis immer eine Lösung parat.

Im Innenbereich findet man neben diversen Grills der Marke Broil King, auch Abdeckplanen und allerlei Zubehör für den Garten – sehr exklusiv ist die schöne Auswahl an Original-Strandkörben, direkt von der Ostsee-Insel Usedom. «Im Jahr 2000 sind wir in das Gebäude hier in der Grossmatt gezogen», erinnert sich Peter Rüegger und wusste bei einem freundlichen Gespräch noch viel mehr Wissenswertes über die Firmengeschichte zu erzählen. Auch schwierigere Jahre habe es gegeben, doch stets habe man an der bewährten Qualität festgehalten – mit Erfolg, wie Sohn Robin Rüegger anfügt: «Holz ist ein tolles Material und wir lieben es damit zu arbeiten. Bei uns kann man sicher sein, dass man etwas gutes kauft.»