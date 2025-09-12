 
Sie sind hier: Home > Gedanken > Gedanken meines Posteingangs
Gedanken

Gedanken meines Posteingangs

 
- zuletzt aktualisiert am 12.09.2025 10:09
12.09.2025 10:09

Mein Posteingang: Na, da bist du ja wieder. Schön, dass du mich auch heute wieder öffnest. Ich warte schon ganz ungeduldig, dir auch heute das Leben etwas schwerer zu machen. Denn das ist mein grösstes Vergnügen. Chaos stiften.

Ich bin kein Archiv, nein, ich bin ein Flohmarkt. Suche, suche, suche und vielleicht wirst du finden, was du suchst. Ich bin gierig. Jedes Mail nehme ich dankbar an. Gewinnspiel, Newsletter, Mahnung oder Terminerinnerung. Ah, Netflix hat einen neuen Film hinzugefügt? Nehme ich! Eine neue Google-Anmeldung mit deinem Konto? Mehr davon! Ich sauge alles auf und stopfe es in mich hinein.

Und die Meldung, dass ich bald voll bin, schick ich dir natürlich auch per Mail. Dreimal. Humor hab ich nämlich auch.

Und wenn du dir dann vornimmst, mich, deinen Posteingang, auszumisten, bestraf ich dich sogleich mit zehn neuen Nachrichten, damit du gleich wieder aufgibst.

Ja, ich gebe es zu: Ich bin hinterlistig. Die wirklich wichtigen Mails, die verstecke ich so geschickt, dass du sie garantiert erst findest, wenn es zu spät ist. Einladung zum Geburtstag? Hier zwischen «Danke für deine Bestellung» und «Super Sale: nur noch heute!». Ich bin Magier, ein Illusionist, ein Meister des Verschwindens. Und die Such-Funktion. Pah, natürlich funktioniert sie nicht. Denn sie zeigt dir ganz bestimmt nicht das, wonach du suchst.

Du beschimpfst mich als unzuverlässig? Jap, schuldig. Mal zeige ich dir eine Mail sofort, mal erst Stunden später. Und manchmal, wenn ich so richtig in Stimmung bin, katapultier ich sie einfach direkt in den Spam-Ordner. Ich seh dir so gerne dabei zu, wie du fluchst. Verlass dich auf mich? Lieber nicht.

Und trotz alledem kommst du immer wieder zu mir zurück, neugierig, was dich diesmal erwarten mag. Eine toxische Beziehung? Ja, könnte man so sagen. Aber hey – ohne mich wäre dein Leben doch viel zu ordentlich. Viel zu organisiert. Ein bisschen Unordnung, ein paar verpasste Termine, eine verloren gegangene Mail: Das hält dich wach und den Puls oben. Also, danke nicht mir. Danke dem Chaos.

Ding. Schon wieder ein Mail. Rate mal, ob sie wichtig ist?

TAGS: Aarau Gedanken Kolumne News Region Sarah Moll

Verwandte Themen
Gedanken

Will ich das alles wirklich hören?
08. September 2025 13:05 Uhr
Gedanken

Kostenlos
29. August 2025 13:39 Uhr
Gedanken

Eine Geschichte im Einkaufskorb
18. August 2025 16:23 Uhr
Gedanken

Töffli-Träume rosten nicht
12. August 2025 10:15 Uhr
Gedanken

Von gestohlenen Kirschen oder zwischen verbotenem Genuss und Gesetz
28. Juli 2025 19:51 Uhr