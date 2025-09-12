Gedanken meines Posteingangs

Mein Posteingang: Na, da bist du ja wieder. Schön, dass du mich auch heute wieder öffnest. Ich warte schon ganz ungeduldig, dir auch heute das Leben etwas schwerer zu machen. Denn das ist mein grösstes Vergnügen. Chaos stiften.

Ich bin kein Archiv, nein, ich bin ein Flohmarkt. Suche, suche, suche und vielleicht wirst du finden, was du suchst. Ich bin gierig. Jedes Mail nehme ich dankbar an. Gewinnspiel, Newsletter, Mahnung oder Terminerinnerung. Ah, Netflix hat einen neuen Film hinzugefügt? Nehme ich! Eine neue Google-Anmeldung mit deinem Konto? Mehr davon! Ich sauge alles auf und stopfe es in mich hinein.

Und die Meldung, dass ich bald voll bin, schick ich dir natürlich auch per Mail. Dreimal. Humor hab ich nämlich auch.

Und wenn du dir dann vornimmst, mich, deinen Posteingang, auszumisten, bestraf ich dich sogleich mit zehn neuen Nachrichten, damit du gleich wieder aufgibst.

Ja, ich gebe es zu: Ich bin hinterlistig. Die wirklich wichtigen Mails, die verstecke ich so geschickt, dass du sie garantiert erst findest, wenn es zu spät ist. Einladung zum Geburtstag? Hier zwischen «Danke für deine Bestellung» und «Super Sale: nur noch heute!». Ich bin Magier, ein Illusionist, ein Meister des Verschwindens. Und die Such-Funktion. Pah, natürlich funktioniert sie nicht. Denn sie zeigt dir ganz bestimmt nicht das, wonach du suchst.

Du beschimpfst mich als unzuverlässig? Jap, schuldig. Mal zeige ich dir eine Mail sofort, mal erst Stunden später. Und manchmal, wenn ich so richtig in Stimmung bin, katapultier ich sie einfach direkt in den Spam-Ordner. Ich seh dir so gerne dabei zu, wie du fluchst. Verlass dich auf mich? Lieber nicht.

Und trotz alledem kommst du immer wieder zu mir zurück, neugierig, was dich diesmal erwarten mag. Eine toxische Beziehung? Ja, könnte man so sagen. Aber hey – ohne mich wäre dein Leben doch viel zu ordentlich. Viel zu organisiert. Ein bisschen Unordnung, ein paar verpasste Termine, eine verloren gegangene Mail: Das hält dich wach und den Puls oben. Also, danke nicht mir. Danke dem Chaos.