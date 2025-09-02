Gelingt Oberentfelden der Heimsieg im Final4-Turnier ?

Die Oberentfelder Männer streben vor heimischem Publikum den Schweizer Meistertitel an.

(Bild: Alexander Stürchler / Swiss Faustball)

Am kommenden Wochenende werden am Final4-Turnier in Oberentfelden die neuen Schweizer Meister gekürt. Bei den Männern kämpfen die Teams aus Wigoltingen, Oberentfelden, Elgg-Ettenhausen und Affeltrangen um den Titel.

Die Besetzung des Final4-Turniers bei den Männern ist fast identisch wie im Vorjahr. Einzige Veränderung: Neuendorf, das im letzten Jahr Bronze gewann, schaffte den Sprung ans Final4-Turnier nicht. Dafür ist Affeltrangen wieder mit dabei. Die Thurgauer treffen im Halbfinal auf das andere Thurgauer Team, die Titelverteidiger aus Wigoltingen. Im Thurgauer Derby sind die Wigoltinger zu favorisieren. Und das gleich aus mehreren Gründen: Sie starten als Titelverteidiger ins Final4-Turnier, sie haben die Qualifikation gewonnen und sie haben auch beide bisherigen Direktduelle in dieser Saison gewonnen. Und das relativ deutlich, einmal mit 3:0 und einmal mit 3:1.

Die Wigoltinger tun jedoch gut daran, die Affeltranger nicht zu unterschätzen, denn vor zwei Jahren standen sich die Teams in praktisch identischer Besetzung im Final im Kampf um die Schweizer Meisterschaft gegenüber und dort konnten sich die Wigoltinger erst im siebten und entscheidenden Satz durchsetzen.

Oberentfelden ist leicht zu favorisieren

Im anderen Halbfinal kommt es zum Duell zwischen Oberentfelden, welche die Qualifikation punktgleich mit Wigoltingen auf Rang zwei abgeschlossen haben, und den Herausforderern der FG Elgg-Ettenhausen. Das Ziel der Hausherren ist klar: Nachdem sie vor einem Jahr das Finalspiel gegen Wigoltingen noch verloren haben, wollen sie diesmal den Schweizer Meistertitel vor heimischem Publikum gewinnen. Entsprechend brauchen die Oberentfelder einen Sieg im Halbfinal gegen Elgg-Ettenhausen.

Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, starten die Oberentfelder aufgrund der Tabellensituation und der zwei bisherigen Direktduelle in dieser Saison (3:1 und 3:2 Sieg) als leichte Favoriten in die Halbfinalbegegnung. Die Elgger haben sich jedoch schon mehrfach als äusserst unangenehme Gegner bewiesen und sie haben noch eine offene Rechnung zu begleichen: Am Final4 in Kreuzlingen vor einem Jahr sind sie etwas überraschend leer ausgegangen

Auch die Frauen kämpfen in Oberentfelden um die Meisterschaft, jedoch ohne Aargauer Beteiligung. Um den Titel kämpfen Diepoldsau, Kreuzlingen, Elgg-Ettenhausen und Jona. Das Final4-Turnier wird Samstag und Sonntag im Livestream übertragen:

Spielplan

Männer, Final4-Turnier

Halbfinals, Samstag 6. September 2025 in Oberentfelden, 14:00 Uhr: Wigoltingen vs. Affeltrangen. – 17:00 Uhr: Oberentfelden vs. Elgg-Ettenhausen. – Sonntag, 7. September 2025, Bronzespiel, 10 Uhr: Verlierer HF 1 vs. Verlierer HF 2. – Finalspiel, 15:00 Uhr: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2.



Frauen. Final4-Turnier

Halbfinals, Samstag 6. September 2025 in Oberentfelden, 12:45 Uhr: Diepoldsau vs. Jona. – 15:45 Uhr: Kreuzlingen vs. Elgg-Ettenhausen. – Sonntag, 7. September 2025, Bronzespiel, 11:45 Uhr: Verliererinnen HF 1 vs. Verliererinnen HF 2. – Finalspiel, 13:45 Uhr: Siegerinnen HF 1 vs. Siegerinnen HF 2.





