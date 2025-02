Der Gesamtgemeinde von Uerkheim tritt zur Wiederwahl an (von links): Markus Bäni, Jörg Veil, Gemeindeammann Herbert Räbmatter, Roland Benz, Janine Hofmann und Gemeindeschreiber Michael Urben.

Bild: ZVG

Gemeinderat tritt geschlossen zur Wiederwahl an – Neuer Vizeammann in Aussicht

Am 28. September 2025 finden in Uerkheim die kommunalen Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026/2029 statt. Der amtierende Gemeinderat hat beschlossen, in seiner aktuellen Zusammensetzung erneut zur Wahl anzutreten. Damit setzt das Gremium auf Kontinuität und die Fortführung begonnener Projekte.