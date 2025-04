Gemeindeschreiberverein: Ehrungen und neue Gesichter an der Jubiläumsversammlung in Wiliberg

Präsidentin Catrin Friedli begrüsste die Gäste, darunter Nationalrat und Geschäftsführer der Burgherr Moosersäge AG, Thomas Burgherr, sowie die Gemeindeammänner Silvan Bärtschi (Bottenwil) und Patric Jakob (Wiliberg). Insgesamt nahmen 24 Aktivmitglieder sowie 9 Ehren- und Freimitglieder an der Versammlung teil.

Vor dem offiziellen Teil hatten die Anwesenden Gelegenheit, an einer von Thomas Burgherr geführten Baustellenbesichtigung in Reitnau teilzunehmen, wo derzeit Einfamilienhäuser an bevorzugter Lage entstehen.