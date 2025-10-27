Gemeinsame Feier für die Kommissionen

Die geehrten Kommissionsmitglieder (von links): Bruno Stoll, Erich Zehnder, Ursula Ort, Andreas Ort, Hans Rufli, Michael Gerber, Gemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey, Antonella Bertschi, Heinz Fehlmann und Ursula Wegmüller.

Bild: ZVG

Anlässlich der sich langsam zu Ende neigenden Amtsperiode 2022-2025 fand am Freitag, 24. Oktober 2025, der traditionelle Kommissionsabend der Gemeinde Suhr in der Bärenmatte statt. Der Gemeinderat bedankt sich mit diesem Anlass bei den vielen, teilweise langjährigen, Mitgliedern der Behörden und Kommissionen für das wertvolle Engagement, die Zusammenarbeit und den Einsatz in und für Suhr.

«Was gibt es Schöneres, als in einer solch schnelllebigen Zeit ein feines Essen zu geniessen und gemütliche Stunden mit tollen Tischnachbaren zu verbringen?», begrüsste Gemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey die Mitglieder der verschiedenen Suhrer Kommissionen. Im Namen des Gemeinderates bedankte sie sich bei den Gästen für ihren Einsatz in der letzten Amtsperiode und darüber hinaus.

Die Anwesenden bedienten sich an reichhaltigen Buffets mit grosszügigem Angebot von der Vorspeise bis zum Dessert. Die festlich gedeckten Tische luden zum Verweilen und zum persönlichen Austausch ein. Für heitere Stimmung sorgte das bekannte Comedy-Duo Pasta del Amore, das in Suhr seinen Proberaum hat und mit zwei unterhaltsamen Auftritten zwischen den Gängen für viele Lacher und gute Laune sorgte.

Der gesellige Rahmen wurde genutzt, um jene anwesenden Kommissionsmitglieder besonders zu ehren, die sich seit über 20 bzw. über 30 Jahren für die Gemeinde engagieren. Mehrere Personen können auf eine beeindruckend lange Amtszeit zurückblicken – ein Zeichen grosser Verbundenheit und Beständigkeit im Dienst der Gemeinde. Rekordhalterin bei den anwesenden Mitgliedern ist Ursula Ort, die seit 36 Jahren Teil der Forstbetriebskommission ist. Der Gemeinderat ehrte sie und alle weiteren Jubilare und dankte herzlich für ihre langjährige Treue und den grossen Beitrag zum Wohl von Suhr. GEM