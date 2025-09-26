Zerborstene Fensterscheiben und verstreute Scherben zeugen von der Wucht der Explosion: Die Luftmatratze verwüstete am Donnerstagabend die Wohnung an der Hallwylstrasse in Aarau.

BILD: Kapo

Geplatzte Luftmatratze verwüstet Wohnung

In einem Mehrfamilienhaus platzte am Donnerstag eine Luftmatratze und richtete erheblichen Schaden an. Die betroffene Wohnung ist vorläufig nicht mehr bewohnbar. Immerhin blieb der Bewohner unverletzt.