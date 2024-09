Gericht stoppt Abriss des Ofenhauses

Im Sommer 2020 wurde ein Baugesuch für den Abriss des Ofenhauses in Kölliken eingereicht, gegen das der Aargauer Heimatschutz intervenierte. Das Konsortium der beteiligten Eigentümer, darunter die Kantone Aargau und Zürich sowie namhafte Unternehmen aus der Chemie- und Pharmabranche, wehrte sich jedoch vehement gegen den Erhalt des Gebäudes. Am 20. August 2024 entschied das Verwaltungsgericht zugunsten des Denkmalschutzes, wie dieser am Freitag in einer Mitteilung bekannt gab.