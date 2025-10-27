Die Ausstellung zeigt grossformatige Porträts und persönliche Geschichten der Ein- und Auswanderer der Gemeinde Muhen. Die Ausstellung ist noch bis am 2. November offen.

Bild: Foto Dietiker, Muhen

Geschichten von Zu- und Abwanderern

Die Ausstellung «Müheler ziehen in die Fremde – Fremde ziehen nach Muhen» lädt bis zum 2. November zu einer Zeitreise durch die Geschichten von Ein- und Auswanderern der Gemeinde ein.