Die Ausstellung zeigt grossformatige Porträts und persönliche Geschichten der Ein- und Auswanderer der Gemeinde Muhen. Die Ausstellung ist noch bis am 2. November offen.
Bild: Foto Dietiker, Muhen
Muhen

Geschichten von Zu- und Abwanderern

 
- zuletzt aktualisiert am 27.10.2025 16:28
27.10.2025 15:48
Die Ausstellung «Müheler ziehen in die Fremde – Fremde ziehen nach Muhen» lädt bis zum 2. November zu einer Zeitreise durch die Geschichten von Ein- und Auswanderern der Gemeinde ein.

Mit einem Grossaufmarsch von Besucherinnen und Besuchern belohnt, durfte die Kulturkommission Muhen am vergangenen Samstag ihre Ausstellung eröffnen. Im Mittelpunkt der Vernissage standen die 21 Menschen, die den Ausstellungsmachern ihre Geschichten geschenkt hatten und die nun grossformatig präsentiert werden. Die grösstenteils persönlich anwesenden Porträtierten waren sichtlich berührt. Ebenfalls gewürdigt wurde die geschichtliche Aufarbeitung der Zu- und Abwanderung der Gemeinde Muhen. Der Verfasser, Kurt Rey, durfte eine ihm gewidmete Ehrung erfahren.

Die Organisatoren durften viel Lob für die attraktive, aufwändig und mit viel Sorgfalt gestaltete Ausstellung entgegennehmen. Diese kann noch bis am Sonntag, 2. November, in der Aula Egg in Muhen besucht werden. Hanspeter Brunner/LA

TAGS: Ausstellung Muhen

