Zofingen

Gesunde Schuhe gegen Schmerzen

 
- zuletzt aktualisiert am 27.10.2025 09:32
27.10.2025 09:32
Grosser Outlet Schuh-Verkauf vom 31. Oktober bis 3. November in der Anova Swiss AG in Zofingen.

Anova Schuhe entlasten Fuss und Körper. Sie können dank Ihrer besonderen Technologie und des hohen Tragekomforts Schmerzen reduzieren oder sogar zum Verschwinden bringen. Die Schuhe haben bereits viele Fans in der ganzen Schweiz, denn sie sind nicht nur bequem und modisch, sondern helfen bei vielen Beschwerden wie Hallux valgus, Fersensporn, Hüft-, Knie- oder Rückenbschwerden. Sie sind geeignet für den Einsatz orthopädischer Einlagen sowie als angenehme Berufsschuhe z.B. im Service oder Pflegeberufen.

Grosser Spezial-Outlet

Vom Freitag 25. bis Montag 28. April findet im Fabrikladen der Anova Swiss AG in Zofingen ein grosser Spezial-Outlet-Verkauf mit Angeboten statt, die es so nur an diesem Wochenende gibt!
Ein Besuch lohnt sich: Neben Anova Schuhen sind auch Spezial-Socken, ausgewählte Wander- und Hiking-Schuhe der Marke AKU, Winterschuhe der Schweizer Marke Lienhard Schuhe, MBT-Trainingsschuhe und Restposten der Marke Xelero erhältlich.

Beim Outlet-Verkauf von Anova erhalten Sie zahlreiche Komfortschuhe zum reduzierten Preis.
Bild: ZVG

Bei vielen Modellen sparen Sie 100 Franken oder mehr im Vergleich zum regulären Preis. Ausgewählte Modelle gibt es sogar bereits ab 50 Franken.

Der Spezial-Outletverkauf findet am Freitag, 31. Oktober von 13.30 bis 18 Uhr, Samstag, 1. November von 10 bis 16 Uhr und Montag 3. November von 10 bis 18 Uhr statt. pd

Anova Swiss AG

Mühlethalstrasse 77

4800 Zofingen

Tel: 062 752 30 30

ÖV: Bus 613, Haltestelle JHCO

Parkplätze vorhanden (begrenzte Anzahl, weitere Plätze in der nahen Umgebung)

www.anova-schuhe.ch

