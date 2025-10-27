Gesunde Schuhe gegen Schmerzen
Anova Schuhe entlasten Fuss und Körper. Sie können dank Ihrer besonderen Technologie und des hohen Tragekomforts Schmerzen reduzieren oder sogar zum Verschwinden bringen. Die Schuhe haben bereits viele Fans in der ganzen Schweiz, denn sie sind nicht nur bequem und modisch, sondern helfen bei vielen Beschwerden wie Hallux valgus, Fersensporn, Hüft-, Knie- oder Rückenbschwerden. Sie sind geeignet für den Einsatz orthopädischer Einlagen sowie als angenehme Berufsschuhe z.B. im Service oder Pflegeberufen.
Grosser Spezial-Outlet
Vom Freitag 25. bis Montag 28. April findet im Fabrikladen der Anova Swiss AG in Zofingen ein grosser Spezial-Outlet-Verkauf mit Angeboten statt, die es so nur an diesem Wochenende gibt!
Ein Besuch lohnt sich: Neben Anova Schuhen sind auch Spezial-Socken, ausgewählte Wander- und Hiking-Schuhe der Marke AKU, Winterschuhe der Schweizer Marke Lienhard Schuhe, MBT-Trainingsschuhe und Restposten der Marke Xelero erhältlich.
Bei vielen Modellen sparen Sie 100 Franken oder mehr im Vergleich zum regulären Preis. Ausgewählte Modelle gibt es sogar bereits ab 50 Franken.
Der Spezial-Outletverkauf findet am Freitag, 31. Oktober von 13.30 bis 18 Uhr, Samstag, 1. November von 10 bis 16 Uhr und Montag 3. November von 10 bis 18 Uhr statt. pd
Anova Swiss AG
Mühlethalstrasse 77
4800 Zofingen
Tel: 062 752 30 30
ÖV: Bus 613, Haltestelle JHCO
Parkplätze vorhanden (begrenzte Anzahl, weitere Plätze in der nahen Umgebung)